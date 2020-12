Cade da scala e sfonda finestra, muore anziano

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Tragedia in un appartamento a Savona, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere caduto da una scala: ha sbattuto la testa contro una finestra, ha sfondato il vetro e si è causato profonde ferite. L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue. L'incidente è avvenuto in una abitazione di via De Stefanis nel pomeriggio. La vittima è Valerio Gennari.

A dare l'allarme è stata la figlia che non aveva riposte telefoniche dal padre, che viveva solo. Sul posto sono arrivati i militi della Croce Bianca e l'automedica del 118. I sanitari hanno trovato l'uomo già morto. Non è stato possibile accertare se l'uomo è morto per le ferite riportate o se ha avuto un malore mortale mentre era sulla scala.

Sul posto sono arrivati anche carabinieri e polizia che hanno avvertito il magistrato di turno. (ANSA).