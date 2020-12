Torna circumnavigando festival, in streaming e live

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Spettacoli che si possono vedere direttamente dai balconi di alcune piazze e vicoli di Genova, per rispettare il distanziamento sociale, ma anche online, tramite i canali social, con la creazione del nuovo ashtag #vistodallafinestra. È questa la novità più interessante di Circumnavigando Festival che, dal 26 al 30 dicembre 2020 porterà nel capoluogo ligure un programma artistico internazionale con 8 compagnie per 10 eventi fruibili sia dalla finestra che online.

Nove spettacoli gratuiti e uno solo con un costo simbolico che spazieranno dalle vertigini della Giulietta shakespeariana ai corpi monumentali di Michelangelo, spettacoli dove la poesia e la bellezza si mescolano agli equilibrismi sempre più audaci degli artisti, reinventando la festa circense. "Sarà un'edizione speciale - spiega il direttore artistico Boris Vecchio - con un titolo altrettanto speciale: Circumnavigando… a vista, come il tempo che stiamo attraversando, che tra gioie e dolori non ci permette di fare altro che navigare a vista'". Sottotitolo del festival sarà #ventimovimenti, una parola che mette insieme tanti grandi obiettivi: "I venti per celebrare i 20 anni di Festival - prosegue Vecchio - e la voglia di abbandonarsi all'andamento libero del vento, e i movimenti che esprime in tutte le sue sfumature le scelte di un festival che vuole meticciare la linea artistica di un genere preciso, il Circo Contemporaneo, con la Danza e la performance corporea". Il primo appuntamento sarà sabato 26 dicembre alle ore 15.00 in Via Mascherona con il viaggio acrobatico e fiabesco di Margherita Mischitelli nella sua performance tratta dallo spettacolo "Amore Pony", che coinvolgerà tutti gli abitanti della corte interna che potranno vederlo live. (ANSA).