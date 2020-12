Spazio ai pedoni in via XX, ecco ordinanza Comune Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Un sistema complesso di riorganizzazione del traffico nel centro di Genova per lasciare più spazio ai pedoni ed evitare gli assembramenti sotto i portici di via XX Settembre, la via dello shopping per eccellenza, nell'ultimo weekend di corsa al regalo di Natale.

Così nell'ordinanza messa a punto dall'amministrazione genovese.

A illustrarne i dettagli, nel punto stampa di questa sera in sala trasparenza della Regione Liguria, il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune Sergio Gambino. Di fatto nel tratto più alto della strada, nei pressi di piazza De Ferrari, il traffico sarà completamente azzerato, sia quello privato sia quello dei mezzi pubblici, mentre nel resto della strada ci saranno varie modifiche tra cui la creazione di una sola corsia di marcia a senso unico, al centro della carreggiata, per gli autobus Amt e i taxi. Il transito dei mezzi di soccorso sarà invece sempre consentito. "Il nostro obbiettivo è mitigare il più possibile le situazioni di rischio, non è un azzeramento totale ma si prova a provare la situazione di affollamento a livelli accettabili", afferma Gambino. Inoltre, per limitare gli "incroci pericolosi" di pedoni sono già stati applicati in due vie pedonali molto frequentate - via Sestri e via San Lorenzo - grosse frecce gialle per regolare i percorsi invitando i cittadini a tenere la destra. (ANSA).