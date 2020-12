Sanremo: il cast dei Giovani

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, WrongOnYou, Avincola sono i sei artisti che durante la trasmissione di Rai1 Sanremo Giovani, condotta da Amadeus, hanno conquistato un pass per l'Ariston.

In base alle preferenze di Giuria Televisiva, Televoto e Commissione musicale sono stati esclusi M.e.r.l.o.t., Le Larve, I Desideri, Hu. A completare la rosa degli otto giovani che si daranno battaglia al festival anche i due artisti selezionati da Area Sanremo: Elena Faggi e i Dellai (i fratelli gemelli Luca e Matteo).

Il Premio Tim Music per il brano più ascoltato sull'app è andato a Lo stesso cielo dei Desideri. (ANSA).