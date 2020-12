Dl Natale: Toti, crisi non produrrà meno dolore del covid

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - "La crisi che rischiamo di affrontare produrrà anch'essa lutti e sofferenze. E tutto questo non produrrà temo meno dolore in futuro di quanto il covid ne produce oggi.". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb commenta la 'stretta' di Natale varata dal Governo per fronteggiare la pandemia covid.

"Speriamo almeno nei ristori: ma saranno necessariamente inadeguati perché se si risarcisse l'intero danno di queste scelte servirebbero miliardi e miliardi di euro. Che il nostro Paese non ha. E che pagheranno i nostri figli. - sottolinea -Rispetto sempre le decisioni prese in momenti così difficili, ma temo si sia scelta una via che solo apparentemente è meno dolorosa". (ANSA).