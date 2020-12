Incendio casa da pentola su fuoco

Una anziana di 85 anni è stata salvata dalla polizia dall'incendio del suo appartamenti a Sturla. Gli agenti, che hanno notato una nube densa, sono riusciti a entrare nella casa e hanno trovato la donna stordita ma ancora lucida. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, i poliziotti hanno chiuso il gas e spento le fiamme che dai fornelli si stavano propagando ai pensili. L'anziana è stata portata in ospedale in codice verde. A quanto risulta avrebbe acceso un fornello per cucinare ma si sarebbe assopita.