Fedez, Sanremo non solo palco più grande ma unico in Italia

"In quest'epoca, che ci ha derubati della musica dal vivo, Sanremo rappresenta non solo il palco più importante d'Italia, ma anche l'unico. Grazie @francesca_michielin, grazie @sanremorai. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo". A scriverlo sul proprio profilo Instagram è il rapper Fedez a Sanremo con Francesca Michielin con la quale canterà nella prossima edizione del Festival della Canzone italiana. Fedez e Michielin sono stati presentati il 17 dicembre da Amadeus a Sanremo Giovani assieme agli altri Big.

Fedez e la moglie Chiara Ferragni, tra l'altro, hanno di recente ritirato il premio "Ambrogino d'oro", per il loro impegno di raccolta fondi durante l'emergenza Covid.