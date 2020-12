Covid: 30 morti in Liguria, 287 nuovi casi, 369 guariti

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Sono 30 i morti per covid registrati nelle ultime 24 ore, ma i decessi sono avvenuti anche nei giorni scorsi e alcuni addirittura nel mese di novembre. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è 2754.

I nuovi casi sono invece 287 a fronte di 3768 tamponi molecolari, con una incidenza del 7,61%, ieri era del 9,6, e a livello nazionale è al 10%. I nuovi casi di infezioni sono stati scoperti 27 nell'Imperiese, 32 nel Savonese, 37 nello Spezziono, 22 nel Tigullio e 166 nella Asl3 di Genova. Il totata dei positivi è 7590, 112 in meno di ieri.

Negli ospedali ci sono 786 malati, 29 meno di ieri. Tra i ricoberati 70 sono in terapia intensiva (erano 69).

I guariti sono 369. In isolamento domiciliare ci sono 6680 persone, ben 498 in meno rispetto al giorno precedente e in sorveglianza attiva ce ne sono 6469, erano 6585. (ANSA).