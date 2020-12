Calcio: Samp; schiarita con Ranieri, convocato Candreva

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Un colloquio chiarificatore ha spazzato via tutte le perplessità in casa Samp: c'è anche Antonio Candreva nella lista dei convocati di Claudio Ranieri per la gara di domani con il Crotone. Era presente anche il ds Carlo Osti questo pomeriggio a Bogliasco nel vertice a tre insieme a tecnico e giocatore. E molto ha lavorato il presidente Ferrero per tenere i fili della diplomazia.

Ranieri voleva capire se Candreva davvero era pronto a calarsi veramente in una realtà blucerchiata dove l'obiettivo è quello di salvarsi. L'esclusione dalla trasferta di Verona era stata decisa dal mister proprio perché dall'ex Inter e Lazio si sarebbe aspettato un altro tipo contributo anche fuori dal campo. Candreva ha recepito il messaggio, nelle ultime quarantottore ha capito l'errore facendo il primo passo e spingendo molto per incontrare il tecnico e spiegarsi. Dunque, torna il sereno in poco più di 72 ore da quando la mancata convocazione di Candreva aveva fatto molto rumore. Domani partirà probabilmente dalla panchina ma nel corso del match potrebbe avere una chance- (ANSA).