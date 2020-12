Achille Lauro non è tra i Big, ma sarà sul palco di Sanremo

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - In molti potrebbero essere rimasti delusi per l'assenza di Achille Lauro tra i 26 Big di Sanremo, annunciati il 17 dicembre da Amadeus. Ma l'eclettico artista, che ha partecipato in gara alle ultime due edizioni, dovrebbe essere comunque ospite sul palco dell'Ariston con le sue capacità camaleontiche e trasformiste. (ANSA).