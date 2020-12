Genova trova i fondi per i buoni spesa

Servirà ancora un milione e mezzo di euro al Comune di Genova per coprire tutte le richieste dei buoni spesa Covid avanzate dai cittadini che ne hanno diritto. Ma la giunta ha trovato il modo di ricavarli dal bilancio e già nella riunione di oggi è attesa la delibera che darà il via libera allo stanziamento. L'annuncio via social dall'assessore al Bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi. Le richieste, quasi 20.000 fino a ieri avrebbero potuto essere soddisfatte all'incirca per la metà con i 3 milioni di euro della protezione civile nazionale. "Sono contento di potere comunicare che nella tarda serata di ieri siamo riusciti a trovare la quadra delle risorse che ancora mancavano per consentirci di completare la distribuzione dei buoni alimentari a tutti coloro che ne hanno diritto: circa 1 milione e mezzo di euro", scrive Piciocchi. "Continuiamo ad avere bisogno di donazioni - aggiunge - e chi fosse interessato trova sul sito del Comune l'iban per il versamento, quindi rinnovo l'accorato appello ma abbiamo intanto una soluzione perché nessuno resti escluso". L'obbiettivo è distribuire tutti i buoni prima di Natale. Tredici gli sportelli attivati nei municipi dove chi ha diritto ai buoni si dovrà recare, previo appuntamento. La distribuzione è iniziata ieri e fuori da alcuni uffici si sono verificate alcune code, più che altro perché qualcuno era arrivato co qualche minuto di anticipo ma le operazioni si sono svolte regolarmente grazie al lavoro di volontari del terzo settore, di addetti comunali e al presidio della polizia locale.

(ANSA).