Covid: Liguria,crescono nuovi casi 416 su 4333 tamponi, 9,6%

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - Sono 416 i nuovi casi di positività al covid in Liguria. Sono stati scoperto attraverso 4333 tamponi molecolari: l'incidenza è del 9,6%, mentre ieri era del 5,18%. I positivi, in totale, sono 7702, 350 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 26 nell'Imperiese, 62 nel Savonese, 61 nello Spezzino, 205 nella Asl3 di Genova e 51 nel Tigullio. I guariti sono 747, mentre i morti sono 19, per un totale di 2724. Tra gli ultimi decessi registrati c'è anche un uomo di 52 anni che era ricoverato all'ospedale Villa Scassi a Genova.

In calo gli ospedalizzati: sono 815, 11 in meno di ieri. Tra i ricoverati, 69 sono in terapia intensiva, 2 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

In isolamento domiciliare ci sono 7178 persone, 25 in meno, mentre in osorveglianza attiva ce ne sono 6585, ieri erano 6724.

Nell'ultimo report del Ministero della Salute "l'indice Rt sul contagio covid in Liguria è 0.73, lievemente superiore rispetto alla settimana scorsa", quando si era attestato a 0,68. Lo spiega il presidente della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. Secondo Toti la lieve ripresa dell'indice Rt in Liguria "è giustificata dal fatto che la regione è tornata da zona arancione a gialla da un po' di tempo. Il covid circola ancora, ma le curve dell'epidemia sono tutte in discesa".

Il presidente Toti ha annunciato che i primi vaccini arriveranno in Liguria tra il 27 e 28 dicembre e le prime vaccinazioni potrebbero scattare prima della fine dell'anno