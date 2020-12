Castello Santa Margheritadiventa museo

Dopo il museo Sbarbaro, inaugurato un anno fa, Santa Margherita Ligure si appresta ad allestire nuovi spazi culturali multimediali. La sede scelta è il Castello cinquecentesco in cui l'amministrazione prevede la realizzazione di un museo che racconti la storia della città, i fondali dell'Area Marina Protetta di Portofino e i tesori sommersi rinvenuti in questi anni. L'iter, avviato in sinergia con la Sopritendenza dei Beni Culturali e che coinvolgerà anche Unicef, può contare su uno stanziamento di circa 73 mila euro.

"Puntiamo così a promuovere la conoscenza del nostro territorio, e della sua storia, e a incrementare il flusso turistico con ricadute positive sulle attività commerciali ed economiche" sottolineano il sindaco Paolo Donadoni e Beatrice Tassara, assessore a Scuola, Biblioteca e Rapporti con le associazioni cittadine.