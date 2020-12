Calcio: Samp diventa cooperativa del gol, già nove 'bomber'

La Sampdoria si conferma sempre di più una cooperativa del gol, il successo 2-1 a Verona ha confermato il marchio di fabbrica blucerchiato: complessivamente sono stati fino ad oggi nove i marcatori blucerchiati in dodici gare per un totale di 18 reti realizzate. In attacco fino ad ora solo Quagliarella (5 sigilli) è finito nel tabellino, ancora a quota zero invece Gabbiadini, Ramirez, Keita e La Gumina. A centrocampo invece boom di 'bomber': da Ekdal a Thorsby passando per Verre, Jankto, Damsgaard e Candreva. Tutti insieme hanno portato a casa un bottino di 10 marcature. C'è stato anche il contributo della difesa nell'area avversaria grazie ai gol siglati da Colley e Augello. (ANSA).