Rivelazione Nzola, meglio di lui solo Ronaldo

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - Ha già espresso il desiderio di poter scambiare la maglia con Lukaku a fine partita. Nel frattempo, M'Bala Nzola, 24enne attaccante dello Spezia e rivelazione di questa prima parte di campionato, si deve 'accontentare' delle statistiche: dall'inizio di novembre ha segnato più del bomber belga dell'Inter, avversaria delle Aquile liguri proprio domenica a San Siro. Per Nzola, al primo campionato in A, sono già sei gol in otto presenze: nell'ultimo mese e mezzo di campionato meglio di lui ha fatto solo Cristiano Ronaldo, con sette centri, mentre Lukaku e Immobile si sono fermati a cinque.

Dalla terza divisione portoghese alla Serie A in poco più quattro anni, l'ascesa di Nzola verso il grande calcio ha avuto nella tappa di Trapani, allora allenata proprio da mister Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia, quella della svolta professionale. É stato proprio il tecnico siciliano a chiederne l'acquisto in prestito nel gennaio scorso per dare peso all'attacco dello Spezia. Un legame, quello tra Italiano e il francese, suggellato dalla promozione in massima serie della società ligure, e talmente forte da spingere il francese, dopo il fallimento del Trapani proprietario del suo cartellino, a rifiutare ogni proposta e ad allenarsi da solo in Francia con uno che di gol se ne intende, Nicolas Anelka, ex attaccante oggi allenatore, per farsi trovare trovare pronto alla chiamata del 'suo' mister.

Italiano gli ha dato subito fiducia dopo l'infortunio di Galabinov, e il francese, che ama il rap transalpino e il cibo africano, lo ha ripagato a suon di gol. Prestazioni che hanno attirato sul giocatore anche l'interesse della nazionale dell'Angola. Nzola, nato in Francia da genitori angolani, ha avviato le pratiche burocratiche, e non è escluso dunque che il 2021 possa regalare al giovane attaccante anche l'esordio nella nazionale delle Antilopi. (ANSA).