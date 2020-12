Ruba furgone con pacchi di Natale, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Ha visto il furgone con le chiavi inserite, in via Custo, nel quartiere di Bolzaneto, mentre il corriere consegnava uno dei tanti pacchi e lo ha rubato portando via i regali di natale.

I poliziotti hanno rintracciato il mezzo grazie al sistema Gps e lo hanno ritrovato, vuoto, in via Nostra signora delle grazie dove aveva sbattuto contro un palo. Gli agenti hanno fermato l'autore del furto, un uomo di 39 anni. Dagli accertamenti è emerso che il furgone era rimasto fermo per sei minuti in via dei Molinussi e all'interno di una cascina abbandonata, hanno trovato tutti i 54 colli sottratti. I pacchi sono stati restituiti al corriere così da essere consegnati in tempo per Natale, mentre l'uomo è stato denunciato per furto aggravato.

(ANSA).