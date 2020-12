Reddito emergenza, da maggio 20mila richieste in Liguria

(ANSA) - GENOVA , 16 DIC - Da maggio 2020 allo scorso novembre sono state esattamente 20.952 le richieste partite dalla Liguria per il reddito di emergenza, la misura di sostegno economico istituita dal Governo in due diversi momenti, prima col Decreto Rilancio e successivamente confermato col Decreto Agosto, in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Accolte nella nostra regione 9.899 richieste, in lavorazione sono 194 mentre quelle respinte o cancellate sono state 10.859. Dall'Osservatorio dedicato da parte dell'Inps emerge anche che in Liguria le persone coinvolte sono al momento sono 20.028. Per quanto riguarda il Decreto Rilancio l'importo medio mensile erogato in Liguria è stato di 521,04 euro, invece col Decreto Agosto è stato di 502,84 euro. A Genova il reddito di emergenza è stato percepito da 11.990 persone, a seguire Imperia (2.826), Savona con 2.698 e La Spezia (2.514). (ANSA)