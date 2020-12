Inaugurato primo supermercato Esselunga a Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Il secondo punto vendita di Esselunga in Liguria dopo La Spezia è stato inaugurato a Genova in via Piave in un'ex autofficina nel quartiere di Albaro. Era il 1984 quando la catena acquistò il suo primo immobile a Genova. Da quella data sono trascorsi 36 anni e oggi Esselunga apre il suo primo supermercato a Genova. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci insieme all'amministratore delegato di Esselunga, Sami Kahale. Il supermercato, su una superficie di 1.495 metri quadrati, con un parcheggio coperto da 215 posti, darà lavoro a 134 persone, delle quali 112 neoassunti.

"L'arrivo di Esselunga a Genova è un regalo al libero mercato e al carrello della spesa più conveniente per i genovesi, mettiamo un punto a una vicenda durata 36 anni", commenta il presidente Toti. "Lo avevamo promesso ai genovesi in campagna elettorale e, come per tanti altri obiettivi, abbiamo mantenuto anche questo: un nuovo marchio sbarca a Genova", sottolinea il sindaco Bucci.

L'inaugurazione ha suscitato polemiche e critiche sulle pagine facebook degli amministratori locali. "Così distruggete il piccolo esercente e favorite la grande distribuzione", "Non ne abbiamo bisogno di grandi supermercati, siamo strapieni", "Chi ci pensa ai piccoli negozi?": sono solo alcuni dei commenti pubblicati. (ANSA).