Il Salone Nautico di Genova si terrà dal 16 al 21 settembre

La sessantunesima edizione del Salone Nautico di Genova si svolgerà dal 16 al 21 settembre 2021. Confindustria Nautica ha deciso la data nel corso della parte privata dell'assemblea generale che si è riunita in modalità telematica. L'edizione di quest'anno, primo boat show in Europa in era Covid, era stata spostata a ottobre, dal primo al 6.