Covid: in calo ospedalizzati e positivi

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - I nuovi casi di covid sono 275 su 4672 tamponi molecolari (ne sono stati fatti anche 2916 di quelli antigenici rapidi) per una incidenza del 5,88% (ieri era del 5,18). I positivi sono complessivamente 8052, 90 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono stati registrati 24 nella provincia di Impersia, 24 in quella di Savona, 83 nello Spezzino, 40 nel Tigullio e 103 nella Asl 3 di Genova.

I malati in cura in ospedale sono 826, 13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i ricoverati in terapia intensiva ce ne sono 71, come ieri.

I guariti sono 354. In isolamento domiciliare ci sono 7203 persone, 73 in meno, in sorveglianza attiva ci sono 6724 persone, ieri erano 6647.

I decessi registrati sono 11, di età compresa tra i 56 (un uomo che era ricoverato al San Martino) e i 92 anni (una donna in cura nel Tigullio). (ANSA).