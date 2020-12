Covid: autorizzate 78mila domande ammortizzatori in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - Emergenza Covid: allo scorso 30 settembre sono state 77.859 le domande di ammortizzatori sociali autorizzate in Liguria. E' uno dei numeri che emerge dal report diffuso oggi in occasione dell'approvazione del rendiconto sociale Inps della nostra regione relativamente al 2019. In particolare la fetta maggiore ha riguardato la cassa integrazione in deroga (55.196 domande accettate), a seguire cassa ordinaria (13.165) e fondi di solidarietà, il Fis, con 7.196. Un dato interessante è anche quello sul bonus baby-sitting istituito dal Governo durante la pandemia: da maggio allo scorso settembre sono state 25.780 le domande rendicontate col boom avvenuto soprattutto nel mese di Luglio.

Quasi 150mila sempre in Liguria le domande per il bonus da 600 euro riservato a lavoratori autonomi: (ANSA).