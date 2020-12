Una Samp tutto cuore passa a Verona

Una Sampdoria tosta, quadrata, con tanto carattere, viola il Bentegodi e batte il Verona con le stesse armi dei veneti. I ragazzi di Ranieri giocano una partita di grande sacrificio, pressano a tutto campo, vanno a prendere alto il Verona, togliendo spazio vitale alle fonti del gioco dei gialloblù. Una prestazione che rilancia i blucerchiati e, in parte, ridimensiona i padroni di casa alla terza sconfitta stagionale.

Ranieri esclude Quagliarella, parte titolare La Gumina. Qualche sorpresa anche in casa Hellas. Fuori Tameze, Di Carmine guida l'attacco dei veneti.

Audero protagonista per la Sampdoria dopo un'azione insistita di Barak che si trova a tu per tu con il portiere blucerchiato bravo nel chiudere lo specchio. Il Verona va vicino al gol, la Sampdoria lo trova. Respinta centrale della difesa di casa, palla ad Ekdal (40') che fa partire un siluro di rara potenza e precisione che si insacca nell'angolino destro della porta di Silvestri. In avvio di ripresa Verona disordinato. Lovato in attacco perde uno sciagurato pallone e la ripartenza della Sampdoria è micidiale con Verre che prende d'infilata tutta la difesa del Verona e batte di sinistro Silvestri (9'). Juric cerca di dare la scossa pescando a piene mani dalla panchina. Tre i cambi con dentro Ruegg, Tameze e Colley per le uscite di Veloso, Di Carmine e Lazovic. Il Verona si scuote. Azione sulla destra di Zaccagni palla filtrante sul fronte opposto e Ruegg è pressato irregolarmente da Damsgaard. Rigore che Zaccagni trasforma (25') spiazzando Audero.

La partita si fa ancora più sporca con tanti errori dettati, soprattutto in casa Verona, dalla frenesia. La Sampdoria ha cuore e testa per portare a casa la vittoria.