Samp: Candreva non convocato, Ranieri vuole di più da lui

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Antonio Candreva fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di domani a Verona: nessun problema fisico, ma una scelta di gestione del gruppo da parte di Claudio Ranieri, condivisa e avallata dal presidente e dall'area tecnica. "Durante il meeting ho parlato con Candreva, non l'ho convocato e adesso vediamo le scelte che farò, come sempre, la sera prima", ha detto il tecnico ai canali ufficiali dei blucerchiati.

Un messaggio chiaro, quello di Ranieri, che ha voluto fortemente l'ex Inter e da lui probabilmente si aspettava di più al di là dell'aspetto tecnico delle prestazioni in campo ma soprattutto nella capacità di essere uno dei leader di questa Sampdoria. E ora si va a Verona con la necessità di fare punti: solo uno quello conquistato (2-2 a Torino) nelle ultime cinque partite.

"Dobbiamo insistere su quello che stiamo facendo, perché lo abbiamo fatto benissimo l'anno scorso e benino quest'anno. Ora ci stiamo ritrovando e sono convinto che ne usciremo fuori", prosegue l'allenatore che dovrà rinunciare anche allo squalificato Thorsby a centrocampo e Gabbiadini (acciaccato) in attacco. A centrocampo Leris sulla destra, Jankto dalla parte opposta con Ekdal e Verre in cabina di regia con Ramirez alle spalle dell'unico attaccante Quagliarella. (ANSA).