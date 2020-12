R. cittadinanza: in Liguria bocciata una domanda su 4

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Da aprile 2019 a novembre 2020 sono stati 54420 i nuclei in Liguria che hanno chiesto reddito o pensione di cittadinanza: di queste domande quelle respinte o cancellate sono state 13847. Il dato emerge dall'osservatorio pubblicato dall'Inps. Nel dettaglio sono state accolte 34266 mentre 6307 sono ancora in lavorazione. Complessivamente in Liguria sono stati 25166 i nuclei familiari che percepiscono il sostegno, di questi 14361 solo a Genova: nella nostra regione sono state 47461 le persone coinvolte con un importo medio mensile di 463,05 euro. (ANSA).