Fuoco in appartamento, 2 intossicati e 3 famiglie sgomberate

(ANSA) - DIANO MARINA, 15 DIC - Un'abitazione all'ultimo piano di una palazzina situata sull'Aurelia, a Diano Marina, è andata in fiamme, poco prima delle 6, in seguito a un incendio partito da una bombola di gas posizionata sul terrazzo. Il fuoco si è subito propagato al sottotetto e al tetto. Tre le famiglie sgomberate, due le persone lievemente intossicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con polizia e carabinieri.

Le fiamme hanno bruciato anche diverso materiale contenuto in alcune soffitte. Un secondo incendio è divampato, durante lo spegnimento del primo rogo, nel sottotetto. L'Aurelia è stata chiusa al traffico e la polizia locale ha annullato il mercato ambulante. Accertamenti sono in corso anche da parte dei tecnici del Comune per verificare l'agibilità dell'edificio. (ANSA).