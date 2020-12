Covid: nuovo centro tamponi rapidi a Sampierdarena

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Da domani è attivo a Sampierdarena in via Pacinotti un nuovo Ambulatorio Integrato Asl3 - in modalità drive-through - per l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi. Secondo il format messo a punto da Asl3 è prevista, come negli altri 15 Ambulatori Integrati (22 il totale dei punti tampone), la sinergia tra Asl3 e i diversi attori presenti sul territorio: Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta del Distretto Sociosanitario 9, Municipio Centro Ovest, Protezione Civile e Coop Liguria.

L'accesso al servizio sarà su prenotazione tramite i Medici di Medicina Generale e Pediatri del Distretto Sociosanitario 9 che aderiscono all'iniziativa, i quali si occuperanno anche di effettuare i tamponi. Nell'Ambulatorio verranno eseguiti tamponi antigenici rapidi e nel caso di risultato non-negativo quelli molecolari.

L'attività nella sede di Via A. Pacinotti 41 rosso si svolgerà durante la settimana, nella fascia mattutina dalle 8.30 alle 12.30. (ANSA).