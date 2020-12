Covid: morto medico oculista dell'ospedale San Martino

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Un medico dell'ospedale San Martino di Genova, Sergio Saccà, è morto per Covid. Il suo nome va ad aggiungersi alla lunga lista di professionisti della sanità morti dall' inizio della pandemia per il Covid. Sacca', di 66 anni, era un noto e stimato oculista. Non lavorava in un reparto Covid ma aveva contratto il virus. Era ricoverato nel reparto rianimazione del Monoblocco ma le sue condizioni sono peggiorate ed è morto. (ANSA).