Covid: ancora 20 morti, calano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Sono 202 i nuovi positivi al covid in Liguria, su 3899 tamponi molecolari (quelli antigenici rapidi sono stati 2639): l'incidenza è del 5,18%. In totale i positivi sono 8142, 158 meno di ieri. I nuovi casi sono stati rincontrati 18 nell'Imperiese, 62 nel Savonese, 47 nello Spezzino, 54 nella Asl3 di Genova e 21 nel Tigullio.

I morti sono 20, per un totale di 2694. Le ultime persone decedute avevano tra 64 (un uomo che era ricoverato al San Martino) e 98 (un uomo ricoverato nella Asl 5 di Spezia).

Negli ospedali sono ricoverate 839 persone, 14 in meno rispetto a ieri. Tra i pazienti ospedalizzati ce ne sono 71 in terapia intensiva, ieri erano 73).

I guariti sono 340. In isolamento domiciliare ci sono 7276 persone, 151 meno del giorno precedente, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 6647, erano 6885. (ANSA).