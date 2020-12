Aspi: 2 mld per manutenzioni in Liguria, disagi per 10 anni

La rete autostradale della Liguria sarà oggetto "nel prossimo decennio di considerevoli interventi di manutenzioni con cantieri che avranno inevitabili riflessi sulla circolazione" anche a causa dei "limiti della rete ligure, che ha carreggiate strette, direzioni di marcia separate, spesso senza corsia emergenza". Lo ha detto durante una audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera Enrico Valeri, direttore gestione rete di Autostrade per l'Italia. Valeri ha ribadito che sono previsti interventi pari a 2 miliardi per la rete ligure e che sono state previste, d'intesa con il Mit, e gli enti locali, due finestre temporali per aprire i cantieri più impattanti, una in inverno e una in autunno, quando è prevista la chiusura di una carreggiata. I cantieri saranno sospesi durante le feste e in estate, dal 15 giugno al 15 settembre. "Naturalmente approfittiamo del lockdown" ha detto Valeri . "Si tratta di un piano gigantesco di attività che prevede un piano di assunzioni: sono già stati 128 i nuovi assunti, ce ne saranno altri 212".

Valeri ha anche detto che Aspi ha stanziato risorse pari a 250 milioni per garantire eventuali esenzioni sui pedaggi, su tratti dell'intera rete, nel periodo 2020-2023, per andare incontro agli utenti in caso di gravi disagi dovuti a cantieri per la manutenzione. Ed ha fatto sapere che nel 2020 ha già concesso 40 milioni di esenzioni.

"Stiamo valutando con il ministero delle Infrastrutture la possibilità di fare delle varianti, con la costruzione di nuove tratte autostradali esterne alla rete attuale, per quegli interventi dove bisognerà fare adeguamenti sismici". Lo ha detto l'ingegnere Placido Migliorino, dirigente responsabile delle direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali presso il Mit. "È una possibilità per esempio per i lavori del viadotto Scrivia-Busalla sulla A7 Genova-Milano, una struttura a 12 campate totali. Per gli altri interventi cercheremo di mitigare le ricadute sugli utenti, cercando di fare aprire cantieri unici per lavori contigui". (ANSA).