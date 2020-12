Provincia Genova in top ten nazionale per imprese green

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Genova nella top ten italiana per l'incidenza percentuale delle imprese green sul totale di quelle in provincia: il capoluogo ligure si trova esattamente al nono posto con il 32,6% come emerge dall' 11/0 rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola e di Unioncamere che misura e pesa la forza della green economy nazionale. La provincia di Genoa si colloca tra le prime venti italiane, al 16/0 posto, per quanto riguarda le imprese che hanno effettuato eco-investimenti negli ultimi 5 anni (2015-2019): sono esattamente 6228. Mentre la Liguria si colloca in undicesima posizione per gli investimenti in prodotti e tecnologie green sempre dal 2015 al 2019 con 11 miliardi e 836 milioni. Il rapporto nazionale è stato promosso in collaborazione con Conai, Ecopneus e Novamont, con la partnership di Centro Studi delle Camere di Commercio con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare . (ANSA).