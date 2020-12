Prati del parco del Beigua danneggiati da fuoristrada

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Le guardie del Wwf, durante una attività di controllo all'interno del Parco Naturale Regionale del Beigua in Liguria, hanno scoperto dei prati danneggiati dai fuoristrada. E' successo in località Piccolo Ranch nel Comune di Varazze (Savona). Dagli accertamenti svolti le guardie del Wwf Savona ipotizzano che possa trattarsi di un gesto volontario: le tracce mostrano infatti passaggi ripetuti, di forma circolare.

Sono in corso gli accertamenti al fine di individuare i responsabili. Il Wwf ha presentato denuncia presso la Procura della Repubblica di Savona e trasmesso la comunicazione agli altri enti competenti. Visti gli episodi simili accaduti in passato nella stessa area, in particolare durante il periodo invernale, le guardie Wwf hanno comunicato agli enti preposti la necessità di videosorvegliare tali aree (ANSA).