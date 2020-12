Covid: Toti, surreale ipotesi nuovo lockdown

"Trovo surreale l'idea di un nuovo lockdown per Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale". E' il commento del presidente della Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti stamani via Facebook.

"Come se si dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare queste feste.

Trovo assurda la pretesa di dividere il Paese tra chi combatte il virus e chi guarda all'economia in crisi", evidenzia. (ANSA).