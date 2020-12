Covid: risale numero ricoverati in Liguria, altre 17 vittime

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Risalgono i ricoveri covid in Liguria: Sono 10 in più gli ospedalizzati segnalati nel bollettino quotidiano, per un totale di 853, con 73 malati in terapia intensiva, 2 in meno di ieri. L'epidemia causa altri 17 morti, portando il totale della regione a 2.674 vittime dall'inizio della crisi. Si tratta di decessi registrati tra il 6 e il 13 dicembre, di persone che vanno da un minimo dei 67 anni di un uomo scomparso all'ospedale di Sarzana, fino ai 91 di una donna spirata al San Martino di Genova. I nuovi contagi sono 233 su 2.533 tamponi effettuati, con un'incidenza che torna significativa nel capoluogo: a Genova i nuovi casi sono 121 (118 in Asl 3), mentre a Savona 71, a Imperia 3 e a La Spezia 22.

