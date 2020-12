Covid: boom positivi in 2 rsa del Savonese alcuni trasferiti

Dopo i casi di positività nella quasi totalità di ospiti di due rsa del Savonene, oggi ci sono stati sopralluoghi da parte del personale medico e infermieristico del servizio Assistenza anziani e disabili della Asl2. Un intervento è avvenuto nella Rsa Villa degli abeti di Bardineto con 51 ospiti su 59 positivi, quasi tutti asintomatici. Una degente è stata trasferita in ospedale.

Infermieri Asl torneranno anche domani, visto che 11 addetti sono positivi. Il secondo intervento è avvenuto a Casa Suarez a Calizzano che ospita 39 persone. E' stato concordato con il direttore sanitario il trasferimento di 7 pazienti alla rsa La riviera, 3 alla rsa covid Noceti, uno è stato ospedalizzato per problemi respiratori. Dei rimanenti 28 ospiti, 22 sono positivi. Anche in questa struttura sono previsti ulteriori accessi per domani da parte di infermieri ASL 2 suddivisi in un turno al mattino ed uno al pomeriggio. (ANSA).