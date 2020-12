Calcio: Samp-Genoa 17 punti, peggio solo una volta da 2010

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Il faticoso cammino in campionato di Sampdoria e Genoa è testimoniato anche da un dato statistico, quello dei punti realizzati, appena 17 (6 il Genoa, 11 la Sampdoria): negli ultimi dieci campionati solo nella passata stagione i due club di Genova avevano raccolto meno, 16. Dopo la pausa per il lockdown la Sampdoria riuscì a salvarsi collezionando una serie di risultati positivi conquistando la permanenza in A con quattro giornate di anticipo mentre il Grifone festeggiò la salvezza solo all'ultima partita.

Prendendo come riferimento gli ultimi 10 campionati in A, partendo dalla stagione 2010-2011 (in quella successiva la Sampdoria giocava in B) il bilancio all'undicesima giornata parla chiaro. Mai così male le due squadre cittadine, si passa dai 39 punti del 2014-2015 (19 del Genoa e 20 della Samp) scendendo fino ai 20 del 2012-2013 (9 rossoblù, 11 blucerchiati). (ANSA).