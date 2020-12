Bucci, fieri del recupero di Genova per qualità della vita

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha appreso con "grande piacere" del risultato segnato da Genova nella classifica delle città italiane stilata da un'indagine del quotidiano il Sole 24 Ore. Genova in un anno, quello segnato tra le altre cose dalla pandemia Covid, ha recuperato 26 posizioni e risulta essere il terzo comune metropolitano italiano dopo Bologna e Milano per qualità della vita. "Non possiamo che dirci fieri di questo prestigioso recupero frutto di un lavoro importante che la città ha iniziato ormai tre anni e mezzo fa con il contributo di tutti gli attori della nostra città", dice Bucci. "In un cammino che ci ha presentato tante difficoltà stiamo comunque proseguendo nel piano di rilancio con l'ambizione di vedere Genova capitale del Mediterraneo e realtà metropolitana leader in Italia per qualità della vita", prosegue il sindaco. "Questo risultato ci dà una spinta ulteriore per andare avanti con entusiasmo e ottimismo sui tanti progetti che stanno prendendo forma e che cambieranno il volto della città rendendola ancora più bella e più appetibile", conclude. (ANSA).