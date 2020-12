Covid: in Liguria 331 nuovi casi, 8 deceduti

L'epidemia Covid causa altre 8 vittime in Liguria, con 331 nuovi contagi, emersi dopo 2.752 tamponi molecolari. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute. Continua la discesa dei malati covid ricoverati in regione: sono 16 in meno, con 843 ospedalizzati in generale, 75 dei quali in terapia intensiva (erano 77 ieri). I decessi sono stati registrati tra il 28 novembre e l'11 dicembre, vanno dai 49 anni di un uomo scomparso il 28 novembre al Villa Scassi di Genova, ai 101 anni di una donna spirata il 7 dicembre all'Ospedale San Paolo di Savona.

Il dato dei nuovi positivi rispetto alle province è ripartito tra Imperia per 24 casi, Savona per 105 casi, Genova per 145 positivi (97 in Asl 3, 48 in Asl 4), per La Spezia sono 46.

Undici nuovi positivi non sono riconducibili alla residenza in Liguria. (ANSA).