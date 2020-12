Maran, in campo col fuoco che abbiamo dentro

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Il pareggio di Firenze ha fermato la serie di sconfitte in campionato, quattro consecutive, ma in casa Grifone la classifica continua a fare paura e la vittoria manca dalla prima giornata. Gli uomini di Maran adesso sono attesi dalla difficilissima sfida alla Juventus domani al Ferraris.

"Bisogna sovvertire i livelli tecnici differenti con l'atteggiamento e con lo spirito di squadra che deve andare oltre. Non ci sarà, e questo mi dispiace perché in partite come queste è fondamentale, la nostra tifoseria. Però dobbiamo fare sì che tutto questo fuoco, questo calore che abbiamo e che sentiamo da parte dei nostri tifosi ce lo portiamo in campo in maniera personale e individuale per riuscire a fare una prestazione sopra le righe. La Juve è costruita per vincere.

L'importante sarà non farsi condizionare dalla nostra classifica ma concentrarci sulla prestazione. Come a Firenze perché se andremo in campo con quello spirito, quella voglia, con quell'attaccamento, con quel modo di interpretare la partita poi diventerà tutto più semplice". Maran dovrà però fare i conti con le tante assenze, tra cui Zapata, Marchetti e Badelj infortunati in settimana, ma dovrebbe recuperare Perin, uno dei tanti ex domani in campo. "Sono ragazzi che possono dare un contributo notevole a questa squadra - ha aggiunto -. Credo che in un momento come questo qualsiasi risorsa di energia sia importante e vada ad aggiungere qualcosa". (ANSA).