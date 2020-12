Da legno mareggiata nasce presepe

Gesù bambino nascerà in una singolare capanna a Rapallo, ottenuta dalla lavorazione di un imponente pezzo di legno, quel che resta delle radici di una acacia finite in mare durante la mareggiata di inizio ottobre.

Trasportato dalle onde il legno è finito vicino al pontile del Circolo Pescatori Dilettanti attirando l'attenzione dei soci.

L'estro artistico di uno di loro, Giorgio Scarrone, ha trasformato la radice in un presepe dalle forme insolite, che si lascia ammirare per le linee e lo sviluppo su piani differenti.

"Purtroppo la pandemia ci ha impedito di lavorare come gli altri anni - ha spiegato il presidente del Circolo, Riccardo Repetto -, ma nonostante le difficoltà abbiamo voluto comunque confermare la tradizione. Abbiamo scelto di fare un presepe più piccolo, ma non per questo meno bello, che ha anche un significato simbolico: dalla violenta mareggiata è venuta fuori la navitità".

Nonostante la pandemia, in tutta la Liguria si rinnova la tradizione dei presepi. A Imperia la natività è stata realizzata dentro un gozzo per richiamare la vocazione marinara. E' visibile nell'atrio della sede del Comune. A causa dell'emergenza la città avrà un'unica rappresentazione.

Coordinati dal consigliere comunale Orlando Baldassarre i promotori di tanti presepi hanno unito le forze su un unico manufatto che richiama le anime di Imperia, marinara, con il gozzo, e agricola, con ulivi e muretti a secco. Presepi fatti di lego sono ospitati invece nelle vetrine dei negozi a Santa Margherita Ligure che offre un percorso alla scoperta di scene natalizie realizzate con i mattoncini colorati. Antonio Mortola, 48 anni, commerciante dell'associazione Liguria Bricks, ha realizzato nove diorami. "L'idea è stata apprezzata - spiega - ed è nato un percorso divertente e nel rispetto delle misure anti covid". Mortola, nella sua vetrina, è andato oltre: ha riprodotto l'isola di San Giulio sul lago d'Orta. "Ho ricambiato il favore di un amico piemontese che aveva rappresentato la Liguria con i Lego e quest'estate, dopo una visita all'isola, ho iniziato a realizzarla".