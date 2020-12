Covid: in Liguria 263 positivi, calano gli ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Sono 263 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria, a fronte di 4.277 tamponi molecolari e 3.177 test antigenici rapidi processati nella regione. Calano ancora gli ospedalizzati: sono 859, 28 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono ancora 77 pazienti. I morti sono 22, dal 28 novembre al'11 dicembre, tra i 64 e i 101 anni. In isolamento domiciliare si trovano 7.610 persone, 268 in meno rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 6.893. Questo il bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso trasmessi da Alisa al Ministero della Sanità. (ANSA).