A Riva Trigoso presepe più grande

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - In periodo Covid anche i presepi sono entrati in crisi e non in tutte le chiese la rappresentazione della natività e' stata allestita. Da segnalare nel Tigullio il presepe creato nell' Oratorio della Santissima Trinità in via Nuova Italia a Lavagna dove le statuine sono preziose realizzazioni del Maragliano.

A Sestri Levante nell' oratorio della chiesa di Santa Sabina a Trigoso e' visitabile fino al 2 febbraio il presepe più grande del Tigullio, una ricostruzione certosina del borgo di Trigoso con botteghe e antichi mestieri ed un particolare ricordo di Giovannino Guareschi che trascorse le sue vacanze giovanili nel piccolo borgo alle pendici del Bracco. In tema natalizio da citare l'albero di Natale allestito dal personale della Locamare di Sestri Levante dove al posto delle palline colorate sono state appese 25 barchette di carta con i nomi dei pescherecci presenti in rada. (ANSA).