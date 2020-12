Riesame, bugie a Mit sul reale stato delle autostrade

"Le condotte di dissimulazione e falsità", poste in essere dalla vecchia dirigenza di Aspi, "erano destinate anche a mantenere il ministero delle Infrastrutture nell'ignoranza circa lo stato effettivo del patrimonio autostradale". Lo scrivono i giudici del Riesame nelle motivazioni con cui hanno revocato gli arresti domiciliari all'ex direttore delle Operazioni centrali di Aspi Paolo Berti.

"E' eclatante - sottolineano i giudici del Riesame - la connessione qualificata tra tutte le indagini (dal crollo del Morandi, ai falsi report sui viadotti passando per le barriere e la manutenzione delle gallerie oltre alla tentata truffa), tutti riguardanti omessi e lacunosi controlli, con le correlate manutenzioni sulle strutture autostradali, al fine di risparmio sulle spese e di aumento degli utili da distribuire, con ovvio riconoscimento di rilevanti incentivi economici ai dirigenti che li permettevano - concludono - il tutto in totale spregio della sicurezza degli utenti delle autostrade".

Per il ponte Morandi - scrivono i giudici - vennero redatti falsi report sulle "ispezioni, sulla valutazione di sicurezza richiesta dall'ordinanza del presidente del Consiglio e sulle verifiche di sicurezza antisismiche". In più "è stato artatamente inquadrato come intervento locale il progetto di retrofitting (il rinforzo delle pile 9, quella caduta, e la 10), con elusione dei controlli e avallando affermazioni inveritiere".