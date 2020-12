I gelati Tonitto sbarcano negli Stati Uniti

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Gli Stati Uniti sono pronti ad accogliere i gelati e i sorbetti di Tonitto 1939, azienda ligure che ha lo stabilimento a Campi nel ponente di Genova. L'impresa ha ottenuto certificazioni legate al mondo dell'export e che permetteranno un ulteriore salto di qualità a livello mondiale.

Si tratta della certificazione Food and Drug Administration, che viene rilasciata a ogni azienda italiana intenzionata a esportare prodotti alimentari in USA. Uno status che attesta come i prodotti destinati ai cittadini americani siano sicuri, salubri, igienici ed etichettati correttamente. "La seconda certificazione, ricevuta dall'azienda di proprietà della famiglia Dovo da tre generazioni, è l'Authorized Economic Operator, che garantisce uno status di Azienda affidabile riconosciuta dall'Amministrazione Doganale Italiana", scrive ancora l'azienda in una nota: "L'export resta una parte fondamentale ed essenziale della nostra attività, tant'è che esportiamo già in più di 30 Paesi in tutto il Mondo, dall'Europa fino alla Cina", spiega Luca Dovo, amministratore delegato di Tonitto 1939. Nonostante la pandemia abbia caratterizzato l'intero anno, l'azienda ha fatto registrare un fatturato 2020 in crescita di oltre il 15% rispetto al 2019. (ANSA).