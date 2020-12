Manifesti shock a Genova, 'prevenire meglio che cremare'

"Prevenire è meglio che cremare": è lo slogan provocatorio scelto da un'azienda di onoranze funebri a Genova in una campagna pubblicitaria sugli autobus per sensibilizzare i cittadini a rispettare le regole anti covid.

"Proteggi te stesso e gli altri", invita il manifesto nero con tanto di mascherina tricolore. A causa dell'impennata dei decessi tra marzo e aprile durante il primo lockdown l'azienda comunicò "suo malgrado, vista la difficoltà di reperimento dei cofani base", di essere "costretta a ritoccare il costo dei suoi servizi base di aggiuntivi 75 euro" invitando al rispetto delle regole e a prestare massima attenzione al rischio di contagio covid. "Fase 2: noi non ci stiamo, - ribadì in un comunicato - invitiamo tutti a mantenere le distanze, a indossare guanti, mascherine e qualsiasi altro presidio atto a garantire la propria e l'altrui sicurezza, non abbassate la guardia". (ANSA).