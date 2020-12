Covid: ospedalizzati sotto quota 900, 340 positivi, 25 i decessi

Sono 340 i nuovi casi di Covid-positività in Liguria, a fronte di 4.707 tamponi molecolari (4.095 i est antigenici rapidi).

I pazienti deceduti sono 25 (dal 24 novembre al 10 dicembre) di età compresa tra i 61 e i 97 anni. Gli ospedalizzati sono 887, 22 in meno rispetto a ieri. 84 le persone in Terapia Intensiva.

Lo si apprende dai dati flusso tra Alisa e Ministero della Sanità diffusi da Regione Liguria. I soggetti in sorveglianza attiva sono 7.325 mentre in isolamento domiciliare, a oggi, sono 7.878, 173 in meno. (ANSA).