Covid: Bassetti, a Natale non più di 8-10 persone a casa

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - "A Natale non più di 8, massimo 10 persone a tavola (a seconda delle dimensioni della casa), ben distanziate, possibilmente appartenenti a non più di due nuclei familiari. Mascherina Ffp2 ai nonni. Piatti e bicchieri di plastica. Evitare baci e abbracci. Ben coperti perché meglio aprire le finestre". Sono le raccomandazioni anti covid dell'infettivologo genovese Matteo Bassetti pubblicate sulla sua pagina facebook.

"Occorre evitare che il Natale diventi un moltiplicatore di contagi. - evidenzia - Natale con i tuoi (in sicurezza), Pasqua con il vaccino". (ANSA).