A.Mittal: Toti, che non sia una ennesima falsa partenza

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - "Se l'ingresso dello Stato dentro Ilva vorrà dire un rilancio dell'azienda, ci troverà d'accordo, se sarà l'ennesima falsa partenza come quelle vissute negli ultimi anni, francamente sarà un'altra occasione persa". E' il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sull'accordo Mittal-Invitalia, che il governatore non esclude a priori possa portare a una "modifica" dell'Accordo di programma del 2005 per le aree dello stabilimento di Genova Cornigliano.

"L'importante è che si trovi una rotta, si decida cosa fare di una produzione strategica come l'acciaio per la seconda potenza manifatturiera dell'Europa, che si cominci a investire in un'azienda che per quanto riguarda Genova è un'eccellenza assoluta. Spero che arrivi un piano industriale e si torni a parlare di occupazione, non di cassa integrazione, che si cominci a parlare di recupero di posti di lavoro, visto che investiamo un milione di metri quadri delle aree più pregiate del porto di Genova per ospitare uno stabilimento storico del Paese, che una volta dava lavoro a molte migliaia di persone oggi si è ridotto a circa mille occupati".

Se l'accordo portasse a una modifica dell'Accordo di programma? "Ne ragioneremo, ci mancherebbe altro, se c'è occupazione, lavoro e sviluppo di una filiera. Spero che quel milione di metri quadri cominci a rendere qualcosa di più in termini di occupazione a questa città". L'accordo di programma prevede che a fronte della chiusura degli impianti a calco, l'azienda mantenga occupazione e salario. (ANSA).