A Sarzana su scuolabus i termometri touchless

(ANSA) - SARZANA, 11 DIC - Il Comune di Sarzana ha approvato l'acquisto di 15 termometri touchless (senza contatto) che verranno utilizzati per misurare la temperatura ai bambini che fruiscono del servizio di scuolabus. "Abbiamo scelto di proteggere ancor di più i nostri bambini nel tempo che devono condividere nello spazio chiuso dello scuolabus, aggiungendo un ulteriore strumento di prevenzione a tutela dei più piccoli e delle loro famiglie", dichiara in proposito il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. "Saranno sempre i volontari dell'associazione Auser, già impegnati nell'accompagnamento sugli scuolabus, a occuparsi del nuovo servizio che l'Amministrazione comunale di Sarzana, come detto, ha deciso di mettere in atto per incrementare il livello di sicurezza del trasporto scolastico nell'ambito delle misure già adottate nella prevenzione della diffusione del Covid-19". (ANSA).