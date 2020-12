Protesta scuole danza, chiavi palestre consegnate Regione

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Palloncini rossi e la consegna simbolica delle chiavi delle palestre davanti alla sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari a Genova per lanciare l'allarme sulla situazione di palestre e centri sportivi che stanno pagando un prezzo altissimo a causa dell'emergenza. A organizzare il presidio l'associazione Sport Liguria, che rappresenta circa 200 centri sul territorio. "Per noi questi sono momenti durissimi, a partire dal primo lockdown - spiega il presidente Roberto Semino - e fino a oggi le risposte sono state pochissime. Noi vogliamo sapere qualcosa in merito alla riapertura, anche perché le aperture sono state solo in estate, quando le scuole di danza, solo per fare un esempio, non fanno attività". Tra i temi anche quelli dei ristori, che secondo l'associazione sono inadeguate. "Abbiamo spese di gestione, utenze, tutte cose che non sono state bloccate - conclude - anzi abbiamo avuto tutti ricevuto il saldo della Tari per i 12 mesi quando siamo stati aperti solo sei". (ANSA).