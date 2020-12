Natale Imperia nei negozi di città

"Il Natale a Imperia è Vicinato!". È questo lo slogan scelto dall'Amministrazione comunale per incoraggiare i cittadini a fare i propri acquisiti per le festività nei negozi della città. Un messaggio solidale per sostenere le attività economiche di vicinato, duramente colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia spiega una nota.

Acquisiti in presenza, ma anche online attraverso la piattaforma imperia.vicinato.shop, un ecommerce interamente dedicato ai negozi di vicinato della città, che mette a disposizione una vetrina virtuale per consenitre a tutte le realtà territoriali di vendere online e di arrivare a casa dei cittadini con un click.

"C'è bisogno di senso di comunità, di aiutarsi a vicenda anche con piccoli gesti. Acquistare da un negozio di vicinato in questo periodo significa dare fiducia a chi, con grandi sacrifici, tiene alzate le serrande e accese le luci delle vetrine", commenta l'assessore al Commercio Gianmarco Oneglio.

"Come Amministrazione avevamo inoltre colto la necessità di dare un'opportunità online ai nostri commercianti con vicinato.shop, che sta riscuotendo grande successo. Mi piace sottolineare la parte di rete solidale che c'è in questo progetto: il 10% di ogni vendita effettuata è infatti lasciato a titolo di voucher al consumatore che ha provveduto all'acquisto, spendibile sulla successiva transazione in qualsiasi negozio del portale".